Цифровой рубль может появиться в России через три — семь лет, при этом метить в мировые лидеры РФ не стоит, заявил в интервью РИА Новости в рамках Московского международного форума «Открытые инновации» спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Ранее Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля , решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

«Если начать к этому двигаться прямо сейчас, я бы сказал, что от трех до семи лет», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени понадобится для введения цифрового рубля в России. При этом выйти в мировые лидеры в этой сфере, по его мнению, Россия не сможет. «Нет, в мировой гонке надо было бы начинать четыре года назад», — считает Песков.

«Но зачем? Риск с точки зрения финансов настолько большой, что, мне кажется, стратегия «быстрый второй» гораздо эффективнее, чем попытки стать первыми. Давайте посмотрим, что получится у лидера, в какие барьеры он упрется. Биться головой о его стенку не будем и попытаемся обойти, как у нас случилось, например, с безналичными платежами. Центральный банк спокойно выстроил соответствующие инфраструктуры, и в какой-то момент мы на повороте многие страны обошли. Это, как сейчас говорят, «русское карточное чудо». Я думаю, наш ЦБ и Минфин точно способны на еще одно такое чудо», — добавил он.



