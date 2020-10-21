Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. Теперь эта норма закреплена постановлением, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Речь идет о тех гражданах, которые вложили материнский капитал в новое жильё, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию. Раньше в таких ситуациях дольщики, получив назад средства маткапитала, были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России (ПФР). Право на повторное использование этих денег они получали, только обратившись в суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, но это требовало времени», — отмечается в сообщении..

Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование.

Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Правительство своим постановлением скорректировало Правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.