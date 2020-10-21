Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019-го на 2,2 трлн рублей, пишут «Известия» . Это следует из данных ЦБ. В регуляторе отмечают, что ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля банков. По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, к началу сентября этого года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 трлн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,2 трлн рублей. За год количество активных контрактов россиян с банками и МФО составило 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем годом ранее. За последние два года (с сентября 2018-го) объем заемных средств россиян увеличился на 28,7%, а число договоров — на 16,1%, следует из данных компаний.

По их оценкам, сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5. Положительная динамика последних месяцев обусловлена ростом ипотечного кредитования и беззалоговых ссуд, отмечают эксперты «Эквифакс» и НАПКА. Сейчас в среднем в месяц банки и МФО оформляют по 3,4 млн займов, которые в карантин просели вдвое. В условиях обострения эпидемиологической ситуации финансовые организации займут выжидательную позицию и продолжат консервативную политику кредитования, считают авторы исследования.

Как отметили в банках, кризис не оказал значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину. Розничное кредитование выросло в основном благодаря ипотеке. Динамика просроченной задолженности в рознице во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации и восстановления экономики. Также в финансовых организациях заверили: кризис не оказал существенного влияния на кредитный портфель и просрочку. Показатель просроченной задолженности увеличился, но не критично. В топ-10 МФО рассказали, что количество займов находится на уровне прошлого года, а у некоторых оно снизилось. Там отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга.

По мнению экспертов, ипотека продолжит оставаться главным драйвером роста портфеля кредитов физлиц до конца года на фоне возможного увеличения объема и срока действия льготной программы. Существенного роста потребительского кредитования ждать не стоит, считают они.