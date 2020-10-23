За этот период было установлено 1 175 новых POS-терминалов.

Всего, на 1 октября 2020 года, эквайринговая сеть Банка насчитывала порядка 3 700 терминалов, услугой пользовались свыше 2 000 клиентов. Больше всего сервис востребован супермаркетами, ресторанами, аптеками, магазинами продуктов и стройматериалов, предприятиями фастфуда.

В текущем году «Кубань Кредит» ввел новую тарифную систему по торговому эквайрингу. Тариф теперь устанавливается в зависимости от вида деятельности торговой точки и оборота. В апреле-мае, в связи с ограничительными мерами из-за короновирусной инфекции, Банк приостанавливал снятие абонентской платы за пользование POS-терминалами с клиентов, работающих по 60-ти видам деятельности. Льготными условиями пользовались 75% торговых точек.

На 2021 год кредитной организацией предусмотрено значительное расширение функциональности сервиса за счет внедрения новых опций. Среди них – возможность совершать юридическими лицами денежные переводы через СБП Банка России и снятие наличности с банковской карты непосредственно в кассе розничной точки торговли.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в ближайший офис КБ «Кубань Кредит». Предварительную заявку можно оставить на сайте kk.bank.

Эквайринг от Банка «Кубань Кредит» включает в себя ряд преимуществ для клиентов: бесплатную установку оборудования и обучение сотрудников, возможность расчета индивидуального тарифа с максимально выгодными условиями, мобильные и стационарные POS-терминалы, бесплатный технический сервис и информационная поддержка, бесплатное предоставление отчетов по проведенным операциям по системе ДБО и др.