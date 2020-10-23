Московская биржа со 2 ноября планирует допустить к торгам еще 18 акций и две депозитарные расписки международных компаний, говорится в сообщении торговой площадки.

В числе новых ценных бумаг — депозитарные расписки на акции крупнейших компаний Китая — Alibaba и Baidu, биржа расширяет географию иностранных эмитентов, допущенных к торгам. В результате число ценных бумаг иностранных эмитентов, с которыми инвесторы смогут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 40.

До конца 2020 года Московская биржа планирует увеличить список торгуемых иностранных акций до более чем 50 бумаг. «В дальнейшем биржа будет расширять перечень доступных акций, анализируя клиентский спрос, а также пожелания банков, брокерских и управляющих компаний», — говорится в сообщении.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах.

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.