Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и Интернета. Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова, говорится в сообщении Кабмина.

«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее Черкесова работала в Администрации президента.

Другим распоряжением председатель правительства освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который был замминистра с июля 2012 года. После ухода из ведомства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в кабмине.

Отмечается, что под непосредственным руководством Волина в России был успешно реализован масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. В результате 60 млн человек получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трех. «Были достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством — объем поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза, — добавили в пресс-службе правительства РФ. — Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Волин награжден орденом Почета, медалью Совета безопасности РФ «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

После ухода из министерства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.

