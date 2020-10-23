Минэкономразвития подготовило поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые оптимизируют идентификацию физических и юридических лиц, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

В материалах указывается, что в настоящее время сбор сведений о клиентах участниками рынка (например лизинговыми компаниями, страховыми брокерами, операторами связи, почтой) обязателен для широкого спектра операций.

Законопроектом предлагается расширить перечень источников сведений для проведения упрощенной идентификации: в качестве дополнительного документа при упрощенной идентификации физическое лицо сможет использовать водительское удостоверение.

Также предлагается повысить с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей максимальную сумму платежа по договорам каско и ОСАГО , которая не требует проведения идентификации. Таким образом, больше людей и организаций смогут получить доступ к оплате страховки онлайн без заполнения анкет и представления дополнительных документов.