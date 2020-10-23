Никаких дополнительных ограничительных мер по коронавирусу в Москве пока не требуется, необходимо соблюдать уже введенные. Об этом, как передает РИА Новости, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — сказал он.

По словам мэра, прошедшие две недели, с одной стороны, выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, но с другой — дали надежду, что динамика будет снижаться.

В пятницу также сообщается, что Собянин и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на встрече обсудили защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию. Так, мэр Москвы заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из группы риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти требования и поступает много жалоб.

«Это очень важно — выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на «удаленке». Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно. Потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями, они находятся в явной группе риска», — сообщил Собянин.

Он отметил, что и профсоюзы тоже должны включаться в эту работу. «Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на «удаленку» тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть», — добавил Собянин.

В свою очередь Антонцев уточнил, что со стороны профсоюзов работа по защите прав сотрудников будет продолжена.

«Мы тоже получаем определенное количество обращений, но еще, в отличие от принятых вами мер по сохранению заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное — это значит не платить денег. Это абсолютно противоречит тому, что вы требуете, и действующему законодательству. И в этой ситуации мы имеем тесный контакт, у нас есть договоры и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем чтобы наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае», — отметил Антонцев.

Мэр сообщил, что в случае, если перевести человека на «удаленку» не получается, можно оформить больничный лист.

«У нас кол-центр работает постоянно, принимает заявки тех, которые считают, что им необходимо не на «удаленку» перейти, а взять больничный лист. Это тоже вариант там, где невозможно по-другому. Но все равно надо добиваться, чтобы человек получал либо зарплату, либо по больничному листу выплату», — подчеркнул Собянин.

Антонцев отметил также, что у столичной федерации профсоюзов установлены прямые контакты с Фондом социального страхования, с Пенсионным фондом по Москве и Московской области и они стараются доводить сведения о необходимости оплаты больничных листов до руководителей предприятий.



«Тем более что все решения по этому поводу приняты и, действительно, и первую волну выплачивали огромный объем больничных листов, и сейчас это все будет продолжено», — резюмировал Собянин.