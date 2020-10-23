В Москве со 2 ноября стартует эксперимент по предоставлению скидок на проезд в метро по двум линиям в определенные часы утром для снижения нагрузки в час пик. Об этом объявил в пятницу в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

«Со 2 ноября на двух линиях #мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — сообщил мэр.

Он подчеркнул, что это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года.

«Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро», — поясняется в сообщении.



Ранее под этот проект был изменен механизм списания средств при оплате проезда банковской картой на турникете в московском метро.