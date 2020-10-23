VII Международный форум «Цифровая эволюция в финансах» ВБА-2020 состоялся 15 и 16 октября. Проходил он, по известным причинам, в гибридном формате: онлайн и офлайн. Консорциум iCAM по традиции был спонсором и, конечно, участником мероприятия.

iCAM открыл свою работу на ВБА-2020 приветственным словом к участникам. С ним на торжественном открытии выступил директор по развитию продуктов iSimpleLab Алексей Гурьянов. Он рассказал о достижениях компаний консорциума за 2020 год.

Так, iQStore обеспечила свою платформу для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах iQChannels новыми возможностями: инициацией обращения со стороны банка, общением в соцсетях и мессенджерах, массовыми рассылками.

iSimpleLab в 2020 году пополнила свой портфель 80 стартовавшими проектами, из которых 60 уже закрыто. Активно развивались направления работы с СБП, новое мобильное приложение для МСБ, витрина продуктов, «нулевой кабинет», конструктор документов, решение для самозанятых граждан, iSimpleMessageGate – система для рассылки уведомлений. Разработки от iSimpleLab стабильно входят в десятку лучших, а также внедряются в компании mail.ru. А платформа ДБО iSimpleBank 2.0 будет использоваться при построении банковского сегмента национального Киберполигона.

Компания iDSystems за 2020 год завершила более 110 проектов, в том числе в крупных кредитных организациях России. Особая гордость — реализация шлюза взаимодействия банка с ЦП в рамках проекта «Цифровой Профиль». На рынок вывели новые продукты: для взаимодействия с СБП, абсолютную и уже успешную новинку «iDПрофиль» для работы с досье клиента, ЭДО с МСХ России по двум видам сведений и многое другое. Реализовано уже более 50 различных модулей системы «iDБанк».

«Новичок» консорциума, SDK Systems , развивается очень динамично, выступая авторизованным партнером ведущих российских производителей средств защиты информации и оборудования для комплексного обеспечения информационной безопасности ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры. Сейчас компания находится в процессе получения лицензии ФСТЭК на ТЗКИ для оказания финансовым организациям полного комплекса услуг по проектированию, внедрению и аудиту защищённых информационных систем. SDK Systems уже реализовала более 30 проектов по обеспечению банков средствами защиты для выполнения требований регуляторов в области ИБ, в том числе для подключения к Единой Биометрической Системе.

Об этом и многом другом рассказали представители компаний консорциума iCAM на форуме ВБА-2020, работая на большом объединенном стенде в экспозиции.

Даже тот факт, что «карантинный» год еще продолжается, не повлиял на насыщенность деловой программы мероприятия: многочисленные доклады, оживленные дискуссии во время круглых столов. Компании консорциума iCAM представили аудитории форума роботизированный конвейер, решения по информационной безопасности, мобильный банкинг нового поколения, подключение к СБП, автоматизацию создания и проверки профиля клиента и многие другие идеи и кейсы.

Посмотреть доклады спикеров можно по ссылкам ниже:

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:

«На форуме многие спикеры отмечали такие тренды, как мобильность клиентов, безопасность их работы с банком в дистанционном режиме и универсальность оказываемых услуг независимо от канала, по которому клиент «пришел» в банк. Компания iSimpleLab, следуя традиции — быть на острие прогресса цифровых банковских каналов — представила свое видение настоящего и будущего развития дистанционного банковского обслуживания различных типов клиентов. Платформа iSimpleBank 2.0 и мобильные приложения на базе iSimpleIONIC – ключ к цифровому будущему успешного банка».

По традиции консорциум iCAM стал участником торжественного вручения призов посетителям форума.

В этом году подарком от спонсора стала умная колонка «Маруся» от Mail.ru, где внедряется решение от iSimpleLab.

Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец:

«Тренд 2020 года – реализация взаимодействия по предоставляемым льготам для предприятий критичных отраслей, новые сервисы в дистанционных каналах, усиление безопасности финансовой информации.

В каждой из этих задач iDSystems поставляет свои решения для организаций финансовой сферы! Выводятся на рынок прогрессивные модули, активно внедряются инновационные продукты, начинают новую жизнь свежие направления.

На ВБА мы показали и линейку продуктов, включая новые, и услуги, и готовые «под ключ» бизнес-процессы. Внедряя наши решения, финансовые организации делают своё дело ещё более эффективно. Предоставляют своим клиентам новые удобные сервисы, существенным образом уменьшают затраты на внутрибанковские процессы.

Те, кто ещё не пользуется нашими услугами – давайте пробовать. Те банки, которые уже работают с нами – давайте расширять цифровизацию.

Эксперты нашей команды помогут сделать ваш банкинг лучше!»

О консорциуме iCAM:

Инновационный консорциум iCAM осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2020 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM, являются более 40% действующих российских банков, более 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

SDK Systems – поставщик решений в области Информационной безопасности.