Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2021 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге. Она назвала программу удачным инструментом антикризисной политики, тем не менее, по словам председателя ЦБ, это не повод делать ее постоянной.

Набиуллина отметила, что ЦБ на данный момент не видит рисков перегрева на рынке ипотеки из-за продления программы льготного кредитования на покупку жилья в новостройках. «Но мы должны очень внимательно смотреть за ценами на жилье… сейчас мы пока видим, что рост цен на жилую недвижимость опережает инфляцию», — обратила внимание глава Банка России.

Еще один риск, связанный с продлением программы, заключается в колебаниях спроса на рынке, добавила Набиуллина. «Если льготные программы приведут только к тому, что спрос людей, отложенный на более поздний срок, реализуется раньше, то когда программы завершатся, произойдет сокращение этого спроса. Это может привести и к снижению цен на жилье достаточно резкому, и, соответственно, к переосмыслению рисков ипотечного кредитования банками», — объяснила глава ЦБ.



«Это удачный инструмент, но, на мой взгляд, это не повод делать его постоянным инструментом. Если подавляющая часть ипотечных кредитов будет по субсидируемой ставке, по нерыночной ставке… это при всех прочих равных будет означать, что при проведении денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить цель по инфляции, мы для других секторов кредитования будем вынуждены поддерживать более высокие ставки, и таких перекосов, конечно, не должно быть», — заключила Набиуллина.