Вчера общий тренд на глобальных рынках не изменился, рынки Европы и США снижались из-за неспособности Вашингтона договориться о новом пакете стимулов и роста случаев Covid-19. Российский рынок акций вчера вновь опережал мировыеаналоги и демонстрировал сильный рост– по итогам дня индекс РТС прибавил 1,0% до 1 155 пунктов, тогда как индекс Московской биржи повысился на 0,6% до 2 803 пунктов; сильный рост демонстрировали акции горно-металлургического сектора на фоне публикации операционных и финансовых результатов компаний этого сектора. Курс рубля также укрепился во второй половине дня (+0,4% до 76,44 руб./долл.), несмотря на восстановление курса доллара на фоне исчезновения надежд на стимулы. Цены на нефть отыграли часть потерь среды (Brent +1,9% до 42,54 долл./барр.) после того как президент Путин заявил о том, что Россия готова при необходимости дополнительно сократить объемы добычи.

Мы ожидаем, что сегодня инвесторы на российском рынке акций будут фиксировать прибыль; глобальные рынки в целом движутся в рамках весьма узкого диапазона колебаний: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться, и инвесторы будут фиксировать прибыль после относительно сильной динамики нескольких последних торговых сессий. В целом, настроение на глобальных рынках остается весьма вялым, и инвесторы проявляют осторожность накануне выборов в США, до которых остается менее двух недель. После динамичной торговой сессии вчерашнего дня, в ходе которого отчиталось большое количество российских компаний, сегодня внимание инвесторов будет обращено на заседание ЦБ по ключевой процентной ставке. Наша команда макроэкономистов ожидает, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне 4,25%. Рыночные тренды остаются сегодня утром весьма сдержанными, учитывая небольшие изменения в ценах на нефть и курсе рубля к доллару. Мы ожидаем, что на открытии рынка европейские фьючерсы не изменятся, тогда как американские, по нашим ожиданиям, будут снижаться.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Банк “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА): Наблюдательный совет Банка “Санкт-Петербург” рекомендовал выплатить дивиденды; ПОЗИТИВНО Наблюдательный совет Банка “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 60 руб./акцию) рекомендовал выплатить в качестве промежуточных дивидендов 3,33 руб. на акцию за 9M20. Дата закрытия реестра назначена на 11 декабря (экс-дивидендная дата – 10 декабря). Мнение Альфа-Банка: Новость ПОЗИТИВНА для акций банка. Дивидендные выплаты и их сумма в целом соответствуют ожиданиям рынка при дивидендной доходности на уровне 7,6% на момент вчерашнего закрытия рынка. По сути, это выплаты дивидендов за 2019 г., от которыхв апреле этого года банк решил отказаться. Размер дивидендов эквивалентен 20% прибыли по МСФО за 2019 г., что соответствует дивидендной политике банка. Мы ожидаем, что по итогам 2020 размер прибыли на акцию снизится на 3% г/г и дивиденд на акцию составит 3,2 руб. (дивиденды будут выплачены в середине 2021) при дивидендной доходности на уровне 7,3% по итогам 2020П, самой высокой в российском банковском секторе. В совокупности это эквивалентно дивидендной доходности на уровне примерно 15% на горизонте 12 месяцев. Акции торгуются по коэффициентам 0,24xP/TBV и 1.1x P/PPOP 2020П (с дисконтами 17-21%к средним мультипликаторам за последние два года).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Ростелеком приобретает 100% акций ЗАО “Синтерра Медиа” за 1,5 млрд руб.; НЕЙТРАЛЬНО Компания Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о заключении юридически обязывающего соглашения о приобретении 100% акций ЗАО “Синтерра Медиа” у группы компаний MTT за 1,5 млрд руб., при этом условиями предусмотрен отложенный платеж в зависимости от продления действующих контрактов. ЗАО “Синтерра Медиа” специализируется на оказании сервисов сегменту b2b по всей цепочки производства ТВ-контента и его дистрибуции. Покупка направлена на укрепление позиций Ростелекома на рынке сервисов в сегменте b2b для ТВ компаний и дистрибьюторов ТВ контента. Данная покупка вряд ли станет сюрпризом для рынка, так как агентство “Интерфакс” в январе 2020 г. сообщало о том, что ФАС одобрила ходатайство Башинформсвязи (100% дочернего предприятия Ростелекома) о покупке актива. Кроме того, размер сделки не является значительным для Ростелекома. Таким образом, новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

MMK: финансовые результаты за 3К20 по МСФО: EBITDA соответствует консенсус-прогнозу; квартальная дивидендная доходность – 6%; ПОЗИТИВНО Компания (MMK:LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $8,1/ГДР) вчера представила сильные финансовые результаты за 3К20 по МСФО на фоне восстановления объемов продаж и повышения цен в России. В результате EBITDA достигла $350 млн, что на 55% выше к/к, что поддержало свободный денежный поток компании. ММК эффективно сократила оборотный капитал на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка. После высвобождения оборотного капитала в размере $190 млн, СДП составил $335 млн, что привело к увеличению дивидендных потоков. Дивидендная доходность, по нашей оценке, составит 6% по дивидендным выплатам, рекомендованным за 3К20. По состоянию на 3К20 чистый долг ММК был отрицательным. Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 3К20 в размере 2,391 руб. на акцию. В соответствии с действующей дивидендной политикой коэффициент дивидендных выплат составил 100% СДП. Дата закрытия реестра назначена на 14 января 2021. Компания скорректировала прогноз капиталовложений на 2020 примерно до $700 млн. в связи с ослаблением курса рубля и переносом сроков реализации некоторых проектов. Капиталовложения на 2021 ожидаются на уровне $900-950 млн при курсе рубля к доллару на уровне 72 руб./долл. Снижение оборотного капитала в 3К20 предполагает его рост в 4К20, тем не менее, ожидаемый рост объемов продаж и продолжающийся рост цен на сталь должны нейтрализовать динамику оборотного капитала в 4К20. Что касается комментариев менеджмента, в 4К20 компания намерена реализовать 3 млн т стальной продукции в 4К20 и видит потенциал для повышения внутренних цен на 5-6% в текущем квартале. Мы ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность. Высокие цены на руду остаются негативным фактором для ММК. В 3К20 себестоимость слябов на ММК выросла на $8/т до $263/т, реагируя на повышение цен на железную руду и металлолом, а также увеличение доли металлолома в сталеплавильной шихте. Мы ожидаем, что давление со стороны высоких цен на железную руду сохранится в 4К20. Угроза исключения акции ММК из индекса MSCI в рамках следующего пересмотра в ноябре остается негативным драйвером.

Polymetal: операционные результаты за 3К20: сильные показатели производства и продаж на фоне благоприятной конъюнктуры цен привели к генерации рекордного квартального СДП; ПОЗИТИВНО Polymetal (POLY: LN; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ £19,1/акцию) вчера представила сильные операционные результаты за 3К20 на фоне увеличения производства в золотом эквиваленте на 7% г/г и повышения объемов продаж золота на 6% г/г. Компания продала 410 тыс. унций золота, что на 27% выше к/к. Выручка за 3К20 подскочила на 35% г/г до $884 млн на фоне роста цен. Как сообщил Polymetal, сезонное высвобождение оборотного капитала, а также сильно е увеличение выручки привело к генерации рекордного квартального СДП. Как заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, риски, связанные с пандем ией Covid-19, остаются ключевым источником неопределенности для Polymetal. Тем не менее, ограничения, вызванные пандемией и меры предосторожности, а также зарегистрированные случаи заболевания сейчас не угрожают ни производству, ни прогнозу затрат, ни реализации проекта по строительству АГМК-2. Компания подтверждает производственный план на 2020 г. в объеме 1 500 тыс. унций в золотом эквиваленте. Исходя из результатов за 9М20, мы отмечаем большую вероятность того, что производственный прогноз на 2020 г. может быть превышен. Компания также сохраняет прогноз годовых денежных затрат в размере $650-700 на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере $ 850-900 на унцию золотого эквивалента соответственно. Компании на руку продолжающееся ослабления курса рубля к доллару. Производственные прогнозы на 2021 и 2022 на уровне 1 500 тыс. унций и 1 600 унций в золотом эквиваленте подтверждены. Мы подтверждаем рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА по акциям компании.

Polyus Gold: операционные результаты за 3К20: производство золота и рост продаж; ПОЗИТИВНО Компания Polyus Gold (PLZL: LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ; РЦ $89,3/акцию) вчера представила операционные результаты за 3К20. Отметим сильное увеличение производства золота и рост выручки от продаж на 26% к/к до $1,4 м лрд. Сезонное увеличение производства на россыпных месторождениях, а также рост объемов производства на всех ключевых производственных активах компании привел к увеличению общего объема производства на 12% к/к до 771 тыс. унций в 3К20. в 3К20 все производственные площадки работали без перебоев, связанных с коронавирусом. Новость ПОЗИТИВНА для акций компании, на наш взгляд. Гендиректор Павел Грачев подтвердил, что Polyus сможет выполнить свой годовой ориентир по производству золота на 2020 г. на уровне 2,8 тыс. унций. Компания снизила свой совокупный долг на 5% до $3 932 млн. При ценах на золото выше1 900/унцию, мы считаем, что Polyus Gold покажет сильную отчетность за 3К20. Коэффициента извлечения на Наталке улучшился. Компания представила первую оценку рудных запасов Сухого лога. Доказанные и вероятные запасы руды оцениваются на уровне 40 млн унций со средним содержанием золота в руде на уровне 2,3 грамм на тонну, что подтверждает статус Сухого Лога как крупнейшего в мире месторождения среди новых и действующих проектов по золотодобыче. Предварительное технико-экономическое обоснование проекта сейчас находится на финальном этапе. Сухой Лог остается в центре внимания инвесторов, являясь флагманским проектом компании.

Северсталь: обзор финансовых результатов за 3К20 по МСФО: EBITDA превысила консенсус-прогноз ; дивидендная доходность – 4% за квартал; ПОЗИТИВНО Компания Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $15,4/ГДР) вчера представила сильные финансовые результаты за 3К20 по МСФО – EBITDA составила $656 млн,оказавшись на 4% выше консенсус-прогноза. Рост EBITDA на 31% к/к был обусловлен повышением выручки,а также эффективной вертикальной интеграцией в сырьевую базу, в результате которой себестоимость слябов на консолидированной основе составила $173/т против $184 млн в 2К20. Средние цены на окатыши выросли на 20% к/к; цены на железную руду повысились на 30% к/к в 3К20 на фоне снижения себестоимости добычи из-за продолжающегося ослабления курса рубля к доллару. СДП за 3К20 оказался сильным, отражая рост прибыли и высвобождение оборотного капитала в размере $153 млн. Совет директоров компании, учитывая сильную финансовую позицию компан ии,рекомендовал выплатить дивиденды за 3К20 в размере 37,34 руб. на акцию. Дата закрытия реестра назначена на 8 декабря. Мы ожидаем, что совокупные квартальные дивидендные выплаты составят примерно $400 млн, что превышает СДП за 3К20 при дивидендной доходности на уровне 4%. Чистый долг/EBITDA находился на уровне 0,77x на 30 сентября;денежные средства и их эквиваленты – на уровне $781 млн. В краткосрочной перспективе компания намерена придерживаться коэффициента “чистого долга/ EBITDA” на уровне ниже 1x. Компания представит обновленный прогноз капиталовложений на 2021 г. в конце 2020 г. По ожиданиям, капиталовложения за 2021 не изменятся в годовом сопоставлении. Северсталь повысила свой прогноз спроса на сталь на 2020 г., отмечая сильное восстановление внутреннего спроса в 2020 г. Совокупное снижение потребления стали на внутреннем рынке на фоне пандемии ожидается на уровне 6% г/г. Объемы продаж в 4К20, как ожидается, будут находиться на уровне объемов производства в отличие от 3К20, когда компания реализовывала свои запасы.Рост цен на мировые бенчмарки на сталь может продолжиться в 4К20. Мы также ожидаем, что эффект повышения цен в 3К20 скажется на финансовых результатах Северстали за 4К20. Мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям Северстали, отмечая лидерство компании на кривой затрат, сильную финансовую позицию и продолжающееся ралли цен на сталь.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)