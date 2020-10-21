Уменьшение предложения заметно во всех сегментах жилья.
В российских городах сформировался дефицит ликвидных квартир для покупки, пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка недвижимости. Большую часть предложений на вторичном рынке составляет жилье со старым ремонтом, плохим видом из окна или рядом с шумными автомагистралями. К такой ситуации привело повышение спроса на квартиры из-за рекордно низких ставок по ипотеке (в среднем 7,17% годовых).
По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в сентябре относительно июня объем предложения на рынке вторичного жилья в Красноярске снизился на 35,77%, в Волгограде — на 27,64%, в Саратове — на 32,25%, в Тюмени — на 20%, в Москве — на 16%, в Уфе — на 15%, в Новосибирске и Екатеринбурге — на 13%. В среднем по стране предложение первичного жилья снизилось по сравнению с началом года на 10–15%, указал Хусаинов. В сентябре доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года — 44%, показал совместный опрос «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.
Уменьшение предложения заметно во всех сегментах жилья, сообщил руководитель аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов. Объемы сократились из-за кратного увеличения оборачиваемости капитала и удорожания денег для застройщиков. Также на рынке первичного жилья отразились весенние ограничения, растет спрос и из-за снижения ипотечных ставок, добавил он. На вторичном рынке часть продавцов сняли свои объявления из-за пандемии — люди боятся заниматься сделками, полагает Попов.
По словам Хусаинова, высокий спрос и ограниченность предложения на рынке подогревают цены — за 10 месяцев 2020 года средняя стоимость новостроек в России уже выросла на 10–11%, вторичного жилья — на 8–9%. Тенденция роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в ближайшие месяцы может сохраниться из-за продления сроков действия льготной ипотечной программы на новостройки и выгодных ставок по ипотеке на вторичку, считает руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. При отсутствии новых потрясений для экономики страны цены будут расти в пределах инфляции, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Помимо этого, стоимость будет увеличиваться по мере изменения себестоимости строительства.
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