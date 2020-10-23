Ускорение цифровой трансформации банков, бурное развитие технологий на базе искусственного интеллекта, в том числе голосовых алгоритмов, речевой аналитики и биометрии, а также лавинообразный рост киберпреступности серьезно меняют банковский ландшафт. И причина здесь не только в пандемии. Это глобальный тренд, который COVID-19 всего лишь усилил.

Темы, связанные с новыми вызовами, широко обсуждались на VII Международном форуме ВБА-2020 "Цифровая эволюция в финансах", Спонсором которого выступает BSS . Компания не осталась в стороне и представила свой взгляд и решения, способные помочь банкам не только успешно вписаться в новую реальность, но и усилить свои позиции в бизнесе и среди конкурентов.

Хедлайнерами BSS стали темы голосовых технологий и информационной безопасности. Это точки роста ближайших лет.

Как бизнесу уже сейчас использовать наработки в области голосовых технологий на реальных кейсах показал эксперт BSS Юрий Ледаков.

Компания не оставила без внимания и нынешнее непростое время пандемии. Нейротехнологии и ДБО – вместе это новые возможности для обслуживания клиентов банков. Название выступления говорит само за себя: «НейроДБО – теплое голосовое общение согревает вас и вашего клиента - надежная защита от пандемии».

На базе платформы Digital2Speech разработано несколько коробочных решений, которые можно быстро установить и с первого дня использования получать отдачу.

Например, это дистанционное банковское обслуживание с помощью текстовых мессенджеров и традиционных голосовых каналов без изменения устоявшихся процессов. Более 40% обращений в банк приходятся на типовые запросы, которые уже сейчас можно автоматизировать, а значит, снять нагрузку с операторов контакт-центра банка и повысить удовлетворенность клиентов банка обслуживанием. Digital2Speech позволяет автоматизировать идентификацию клиентов с помощью стандартных вопросов или на базе голосовой биометрии.

Или решение по мониторингу диалогов на базе речевой аналитики. Решение автоматически выявляет и маркирует фрагменты диалогов с клиентами, где есть несоответствия внутренним регламентам или требованиям законодательства. Робот BSS мониторит 100% голосовых и текстовых разговоров во всех каналах, включая приложения для обмена сообщениями.

Еще одно коробочное решение касается небанковской сферы, но актуально в сложившейся ситуации - автоматизация типовых вопросов для контакт-центров МФЦ и системы здравоохранения, включая вопросы по COVID-19. Решение уже работает в контакт-центрах и практика показывает, что робот BSS способен обрабатывать без участия оператора до 80% обращений.

Актуальной темой в эпоху пандемии стала и кибербезопасность . Обладая серьезной экспертизой в этой области, BSS посвятила теме киберпреступности отдельный доклад. Эксперт компании на реальных примерах рассказал как определить уязвимые места в корпоративной инфраструктуре, которые чаще всего привлекают внимание хакеров и обезопасить себя от потерь.

Кроме того, все новинки и флагманы были представлены на стенде компании. Желающие могли протестировать системы на демостендах и получить подробные консультации специалистов.