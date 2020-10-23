Прокурор также потребовала для россиянина штрафа в размере 750 тыс. евро.
Суд Парижа 7 декабря огласит решение по делу россиянина Александра Винника, которого обвиняют во Франции в вымогательстве и отмывании денег; до решения суда он останется под стражей, заявила судья в пятницу.
Как указывает РИА Новости, процесс по делу Винника проходил в Париже с понедельника. В пятницу был последний день судебных слушаний, с утра выступили адвокаты ряда французских компаний, пострадавших в результате распространения вредоносной программы Locky. Затем последовала речь прокурора Жоанны Брусс, которая назвала Винника «мозгом» вредоносной программы Locky и платформы BTC-е, «очень способным и умным пиратом». Она потребовала в отношении Винника наказания в виде десяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 750 тыс. евро.
Защита настаивала на невиновности россиянина. Один из его адвокатов Фредерик Бело подчеркнул, что нет доказательств причастности Винника к вирусу Locky и к преступной схеме, которую описывает прокуратура. Он назвал наказание, которое затребовала прокурор, «негуманным и невосполнимым», также указав на то, что Винник, находящийся в заключении более трех лет, не имеет возможности видеться с больной женой и детьми.
Винника экстрадировали из Греции во Францию 23 января.
Россиянин был арестован во время своего отпуска в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
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