Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 октября, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Опрошенные Банки.ру аналитики ожидали, что ключевая ставка останется без изменений . По мнению экспертов, на решение ЦБ могли повлиять рост инфляции, давление на рубль и ожидание волатильности на предстоящих выборах в США. Кроме того, к факторам, стимулирующим регулятор оставить ставку неизменной, можно отнести нестабильность геополитической обстановки вокруг России и риски роста санкционного давления.



Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня , 26 июля , 6 сентября , 25 октября , 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%. 18 сентября ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.



Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря.