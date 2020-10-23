Центробанк ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из страны в 2020—2022 годах, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.



Так, прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 году повышен с 25 млрд долларов до 53 млрд. Банк России также изменил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2021 и 2022 годы — с 25 млрд долларов и 15 млрд до 35 млрд и 20 млрд в год соответственно. В 2023 году отток понизится до 15 млрд долларов в год, прогнозируют в регуляторе.

По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 млрд долларов.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.