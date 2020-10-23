Центробанк улучшил прогноз по темпам снижения ВВП России в 2020 году — с падения на 4,5—5,5% до 4—5%. Это следует из среднесрочного макроэкономического прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.

«В целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4—5%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта», — говорится в релизе регулятора о ключевой ставке.

В 2021 году прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3—4% (в июльском прогнозе закладывался рост на 3,5— 4,5%). В 2022— 2023 годах ВВП, по прогнозу регулятора, вырастет на 2,5—3,5% и 2—3% соответственно.

В ЦБ обращают внимание на замедление восстановительного роста российской экономики, что объясняется динамикой внутреннего спроса. На это указывают оперативные индикаторы экономической активности.