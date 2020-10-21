Банк России с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росбизнесбанка (регистрационный номер 1405), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В том числе банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — поясняется в сообщении.

Кроме того, указывает ЦБ, Росбизнесбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное направление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

«Более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне Росбизнесбанком активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков», — сказано в релизе ЦБ.



Выполнение требований регулятора о доформировании резервов на возможные потери и корректировке величины капитала выявило наличие в деятельности Росбизнесбанка основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.



В Росбизнесбанк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Росбизнесбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).