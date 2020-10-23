Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа снизилась в сентябре, свидетельствуют данные Банка России.

На 1 октября эта доля составила 26,8%, номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, — 3,019 трлн рублей при общем объеме рынка 11,259 трлн.

Месяцем ранее, на 1 сентября 2020-го, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 29,4%, на 1 января этого года — 32,2%.

В этом году наиболее высокой доля нерезидентов в ОФЗ была по состоянию на 1 марта — 34,9%.



«Показатели объема вложений нерезидентов в ОФЗ рассчитываются на основе данных отчетности по форме 0409711 «Отчет по ценным бумагам» по полному кругу кредитных организаций. Начиная с данных по состоянию на 1 января 2020 года показатели включают также сведения отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». Этим обуславливается их отличие от аналогичных показателей, представленных в информационно-аналитических материалах Банка России «Обзор рисков финансовых рынков» и «Обзор финансовой стабильности», которые рассчитываются только по данным депозитарной отчетности НРД», — уточняется в материалах регулятора.