Данные изменения действуют по вкладам «Восточный» и «Сберкнижка». Вклады открываются в рублях на сумму от 30 000 рублей. Размер ставки по вкладам составляет от 3,4% до 5,6% годовых и зависит от выбранного вклада, срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 процентных пункта к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг» – 0,2 процентных пункта; а клиентам, оформляющим продукт «Инвестиционное страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни» или «Индивидуальный инвестиционный счет» – от 0,1 процентных пункта до 1,6 процентных пункта к основной ставке.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Восточный» с учетом бонусов может составить 7,2% годовых.

Подробнее о вкладах в банке «Восточный» можно узнать на его сайте .