Банк «Траст», один из крупнейших кредиторов авиакомпании «ЮТэйр», выставил на аукцион долги перевозчика на 15,08 млрд рублей по начальной цене 4,5 млрд (30% от номинала). Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома, с которыми ознакомились в РБК . Менеджер аукционного дома Яна Канивец и пресс-служба «Траста» отказались от комментариев.

Торги по долгам «ЮТэйр» перед «Трастом» планируется провести по условиям открытого английского аукциона, говорится в материалах аукционного дома: установлена минимальная цена (4,5 млрд рублей), которая может увеличиваться в ходе торгов в случае наличия претендентов, стоимость шага и задатка для участия в аукционе — 225 млн рублей. Заявки принимаются до 23:30 мск 18 ноября, а сами торги должны состояться утром 24 ноября.

«Траст» — участник двух синдицированных кредитов, которые компания «ЮТэйр» привлекла в 2015 году: 12-летнего на 23,7 млрд рублей и семилетнего на 18,9 млрд (с учетом процентов). «Права [по этим долгам] никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — говорится в материалах.

Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд рублей) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов «ЮТэйр», увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд рублей до 18,8 млрд (44% от двух синдицированных кредитов).

Источники РБК рассказывали в сентябре, что «Россия» предложила и кредитовавшим «ЮТэйр» госбанкам, включая «Траст», продать требования к авиакомпании . Другие кредиторы — СберБанк (4,99 млрд рублей в рамках двух синдицированных кредитов) и «ВЭБ.РФ» (1,38 млрд). Банк «Россия» по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов «Траста», других покупателей нет, сказал в пятницу, 23 октября, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки.

Однако банк «Россия» не будет принимать участие в аукционе «Траста», так как считает цену завышенной, сообщил РБК еще один источник, знакомый с ходом переговоров кредиторов по выкупу долгов авиакомпании.

Банк «Россия» заинтересован в большем дисконте, чем предлагает «Траст» (30% от номинала), — он был готов покупать долги госбанков за 25% от номинала, объясняет один из собеседников РБК. Как раз с таким дисконтом «Россия» покупала долги у частных кредиторов «ЮТэйр», говорил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал один из кредиторов. Таким образом, на переговорах может подниматься вопрос о снижении суммы сделки на 750 млн рублей — с 4,5 млрд до 3,75 млрд.

Продажа долгов за 25% от номинала «лучше, чем ничего», говорил ранее один из собеседников РБК. По его словам, госбанки планировали продавать свои требования через публичные торги, а не напрямую, потому что «Россия» находится под западными санкциями. «От планов [продажи требований] не отказываемся, сделка еще не закрыта», — сказал в пятницу представитель ВЭБа. В пресс-службе СберБанка отказались от комментариев.

В случае выкупа требований у всех участников двух синдицированных кредитов «ЮТэйр» на 42,6 млрд рублей банк «Россия» сможет стать крупнейшим кредитором перевозчика (общий долг компании на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд рублей), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании — 50% плюс одна акция, то есть он может получить контроль над «ЮТэйр».

Компания «ЮТэйр» объявила о начале переговоров о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года. По словам источника в одном из банков-кредиторов, госбанки стали серьезно рассматривать возможность продажи долгов на условиях «России» после того, как начался коронавирус и резко упали авиаперевозки, а предложения авиакомпании по реструктуризации задолженности ухудшились. Еще в апреле авиакомпания «ЮТэйр» предлагала растянуть выплаты по 12-летнему кредиту на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему просила списать 70% суммы и выплатить оставшуюся часть через 35 лет под те же 0,01%. Новых условий собеседник РБК не раскрыл. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, говорил, что это был последний вариант реструктуризации, который уже учитывал эффект от пандемии.



Выкуп банком «Россия» долгов «ЮТэйр» может быть связан с обязательствами компании «Сургутнефтегаз», структуры которой контролируют авиакомпанию, говорил РБК источник среди банков-кредиторов и подтверждал один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства «ЮТэйр», поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед «Сбером» (по отдельному, не входящему в синдикат кредиту на 17,4 млрд рублей), а «Россия» в этом случае выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию.