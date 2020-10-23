Банк России разработал стандарты открытых банковских интерфейсов (открытых API), применение которых будет способствовать развитию финансовых продуктов и сервисов на финансовом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стандарты устанавливают единые правила взаимодействия участников рынка при внедрении данной технологии. Это позволит банкам и финтех-компаниям настроить бесшовный обмен данными о клиенте с его согласия и в конечном счете сформировать для него наиболее выгодные персональные предложения, отмечается в релизе.

«Так, благодаря открытым API можно создать, например, универсальное мобильное приложение для клиентов по управлению финансами в нескольких компаниях одновременно или организовать онлайн-оплату товаров и услуг через партнерские приложения», — указывают в Центробанке.

Стандарты Банка России разрабатывались совместно с участниками рынка на площадке ассоциации «ФинТех». Их применение будет добровольным. Они содержат принципы и рекомендации внедрения открытых API для конкретных сервисов — получения организациями информации о счете клиента банка и инициирования денежных переводов. Стандарты также определяют общие положения работы открытых банковских интерфейсов и предлагают рекомендации по обеспечению информационной безопасности при использовании этой технологии.



Открытые API — технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. Технология уже активно используется для создания партнерских сервисов — например, подключения ресторана к службе доставки и создания агрегаторов по покупке билетов, отмечают в ЦБ.