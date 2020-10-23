Банк России с 26 октября 2020 года будет проводить помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила продажу иностранной валюты в объеме, эквивалентном 4 млрд рублей в день. Об этом говорится в комментарии регулятора по дополнительным операциям на валютном рынке, связанным с использованием средств Фонда национального благосостояния.

В Центробанке напомнили, что конверсионные операции со средствами ФНБ в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств фонда, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях.

«Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия Банк России реализует подход, в соответствии с которым все конверсионные операции со средствами ФНБ «зеркалируются» Банком России на внутреннем валютном рынке. При этом в целях минимизации влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ Банк России принял решение ограничить объем ежедневной купли-продажи валюты в рамках таких операций эквивалентом 4 млрд рублей в день», — отмечается в сообщении.

С учетом данного подхода и необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках сделки с акциями ПАО «Аэрофлот» Банк России с 26 октября 2020 года будет проводить помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила продажу иностранной валюты в объеме, эквивалентном 4 млрд рублей в день. Данная сумма включает и объявленные ранее продажи иностранной валюты, связанные с приобретением ФНБ пакета акций СберБанка , уточнили в ЦБ.



Напомним, тогда сообщалось о дополнительных операциях по продаже иностранной валюты в октябре — декабре в объеме 2,9 млрд рублей в день.