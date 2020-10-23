ЦБ сохранил ставку без изменений – на уровне 4,25% – на своем сегодняшнем заседании, что соответствует ожиданиям 33 аналитиков из 40, недавно опрошенных агентством Bloomberg. Ключевой параграф пресс-релиза по-прежнему указывает на то, что монетарные власти продолжают рассматривать возможность дальнейшего понижения ставки. В то же время риторика пресс-релиза немного ужесточилась – в частности, при описании перспектив экономической активности ЦБ впервые упомянул о том, что новая волна пандемии может принести как дезинфляционный (за счет слабого спроса), так и инфляционный (из-за ограничений предложения) эффекты. Мы считаем это важной подробностью, подготавливающей почву для возможного ужесточения риторики по итогам декабрьского заседания.

ЦБ продолжает беспокоиться о дезинфляционных рисках на 2021 г.: Тем не менее, несмотря на некоторую корректировку риторики пресс-релиза, взгляд по инфляции на 2021 в базовом сценарии ЦБ по-прежнему сосредоточен на дезинфляционных рисках. Это соответствует недавней статистике Росстата, которая указывает на ускорившееся снижение оборота розничной торговли с пика своего восстановления в июле, когда этот индикатор снизился на 1,9% г/г, до -3,0% г/г в сентябре. Снижение располагаемых доходов населения на 4,3% г/г за 9М20 – еще одни веский аргумент в пользу сохранения прогноза по инфляции на 2021 г. в диапазоне 3,5-4,0%, то есть ниже 4%-го ориентира.

За сегодняшним решением стоит ускорение инфляции до 0,3% с начала месяца на 19 октября: Основная причина, которая стоит за сегодняшним решением ЦБ о паузе, это инфляционные риски, которые будучи краткосрочными, стали более проявленными в последнее время. В августе масштаб дефляции был меньшим в сравнении с ожиданиями; в результате в конце сентября годовая инфляция ускорилась до 3,7% г/г. Это ускорение было, главным образом, связано с более быстрым в сравнении с ожиданиями ростом непродовольственных цен. В октябре рост цен сильно ускорился, достигнув 0,3% с начала месяца на 19 октября, что заставило ЦБ пересмотреть диапазон прогноза инфляции на 2020 год с 3,7-4,2% в пользу 3,9- 4,2%.

Мы считаем позитивным тот факт, что ЦБ не стал подстраивать риторику под ухудшившуюся ситуацию на рынках: Несмотря на то, что в последние месяцы давление на курс рубля усилило краткосрочные инфляционные тенденции, релиз ЦБ в целом претерпел незначительные изменения. Мы считаем, что таким образом денежные власти обозначили слабую чувствительность монетарной политики к краткосрочным геополитическим факторам. Это хорошая заявка на то, чтобы заякорить внутренние ожидания и снизить нервозность рынка по поводу последствий возможных санкций.

Возможное повышение спроса на риск на глобальных рынках еще позволяет ожидать снижение ставки 18 декабря на 25 б. п.: Суммируя детали сегодняшнего релиза, ситуация выглядит так, что ЦБ структурировал релиз таким образом, чтобы подготовить возможность продолжить паузу в снижении ставки, если развитие геополитической ситуации и эпидемиологическая обстановки будут усиливать не только краткосрочные, но и среднесрочные инфляционные риски. При этом в сценарии роста спроса на риск на мировых рынках после президентских выборов в США и в условиях, что российский рынок также получит поддержку, мы считаем, что снижение ставки на 25 б. п. на заседании 18 декабря все еще выглядит возможным. При этом в случае негативного развития ситуации, решение о паузе не станет сюрпризом для рынка.