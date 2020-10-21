📰 Бизнес предложил расширить круг компаний, на которые распространяется налоговый маневр для IT, пишут «Известия» . Льготы стоит предоставить фирмам, софт которых предназначен для распространения рекламы и предложений о товарах и услугах, а также на производителей электроники, считают в «Деловой России». Организация предложила чиновникам внести изменения в закон о налоговом маневре в отрасли и попросила дать разъяснения по нынешней редакции норм. Бизнес опасается, что из-за широких формулировок за бортом «налогового маневра» могут остаться и разработчики систем электронного документооборота, банковского и кассового софта, систем управления сайтами и процессами обслуживания клиентов.

📰 Последствия пандемии для отдельных частей сырьевого рынка оказались различными, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на доклад Всемирного банка. Если по энергетическому сырью по итогам года ожидается сокращение цен на треть с последующим восстановлением на 10%, то стоимость металлов уже поднялась до предкризисного уровня, а цены на продовольствие в среднем оставались практически стабильны. В ВБ ожидают, что в дальнейшем цены на нефть будут расти медленно, до средних 44 долларов за баррель — постепенное восстановление спроса будет сопровождаться ослаблением нынешних ограничений на добычу этого вида сырья.

📰 Новые ассигнования из бюджета на поддержку авиакомпаний маловероятны, несмотря на ухудшающееся финансовое положение авиаперевозчиков, пишет РБК , ссылаясь на мнение экспертов. По их словам, возможности по финансовой поддержке пострадавших отраслей ограничены, а ранее выделенные средства госпомощи авиакомпаниям освоены не в полном объеме. Если расходы авиакомпаний будут превышать доходы, а объем перевозок не восстановится, то субсидии не помогут сохранить устойчивость в долгосрочной перспективе. Решения о будущем перевозчиков в условиях пандемии придется принимать их акционерам, считают эксперты.

📰 После месячного перерыва курс доллара на российском рынке закрепился ниже уровня 76,5 рубля за доллар, пишет «Коммерсант» . Укреплению рубля способствует продажа валюты со стороны российских экспортеров, которые готовятся к налоговым платежам, и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила и сделки с акциями СберБанка, считают эксперты. При этом участники рынка ожидают роста курса доллара в конце месяца, так как после прохождения пика налоговых выплат его динамика будет определяться внешними факторами.

📰 Влияние цифрового рубля на динамику курса рубля против ведущих валют окажется нулевым, прогнозирует руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Об этом пишет «Российская газета» . С появлением цифрового рубля не изменится объем эмиссии национальной валюты, просто появится еще одна ее форма наряду с текущей наличной и безналичной. Концепция электронной национальной валюты должна совместить преимущества электронных денег (снижение стоимости и увеличение скорости осуществления) и создание предпосылок для перехода к полноценной цифровой экономике. В том числе сузить возможности для коррупции, шоков для банковского сектора, монетарной политики и для технических сбоев.