Организаторам и участникам удалось не только провести мероприятие в условиях пандемии, но и дать новый толчок привычному мероприятию. А именно — переход на онлайн-режим, о котором так долго говорила ИТ-сообщество, состоялся, но с сохранением офлайновой части Форума.



Потому что идеальный онлайн включает офлайн. И потому что часть слушателей все равно предпочитает личное общение. И потому, что личное отношение профессионалов создает именно тот интеллектуальный диалог, который будут слушать «от Москвы до самых до окраин».



Что же представил «ПрограмБанк» на главном профильном мероприятии года?

Как всегда — всю линейку банковской автоматизации — от фронт-офиса до бизнес-анализа.



А наибольший интерес на Форуме вызвали продукты:

«ПрограмБанк.Взыскание». Банкам нужна система сбора задолженности, соответствующая реалиям кризиса-2020.

«ПрограмБанк.Финмониторинг». Онлайн-система предотвращения обналичивания денег в соответствии с рекомендациями Банка России. Почти в половине случаев основной причиной лишения банка лицензии является нарушение требований Банка России именно в области ПОД/ФТ. Особенность «ПрограмБанк.Финмониторинг» — совмещение различного функционала: онлайнового (блокирование платежей), офлайного (автоматизация работы специалистов ПОД/ФТ) и аналитического (система анализа и ранжирования клиентов и контрагентов с точки зрения рисков обналичивания).

«ПрограмБанк.МСФО 16». За прошедшие полгода с введения нового стандарта многие банки убедились, что теперь для учета аренды необходимо специализированное решение.

На Форуме компания «ПрограмБанк» выступила с двумя докладами:

На конференции 3 «Регулирование, отчетность, управление рисками, Regtech, SupTech» Игорь Бобров в докладе «Борьба с обналичиванием в онлайн-режиме. Опыт реализованных проектов» поделился практическим опытом по борьбе с обналичиванием в банках. Эксперт управления продаж компании «ПрограмБанк» рассказал о том, как требования ЦБ превращаются в конкретные бизнес-процессы, в каких случаях операцию необходимо передавать на разбор специалистам ПОД/ФТ, как очистить назначение платежа и что дает ранжирование клиентов.

На конференции 8 «Кредитование физических лиц, современный скоринг и управление рисками» Александр Матвеев, Президент НКО «Общество защиты прав кредиторов и взыскателей», и Виталий Занин, Директор по работе с клиентами и маркетингу компании «ПрограмБанк», выступили с докладом «Особенности взыскания в кризис: методология и технология». Доклад посвящен тому, как перейти от «взыскания от прав» к «взысканию от денег». А для этого следует во-первых, найти, какие активы можно взыскать, во-вторых, с кого эти активы можно взыскать, и уже в-третьих, как это оптимально и по закону выполнить.

Одним из главных инструментов взыскания в таком случае становится информация — о заемщике, о его активах и финансовых правах, об активах всех связанных с ним лиц и др. Не удивительно, что большая часть вопросов слушателей была посвящена интеграции ИТ-системы взыскания с внешними источниками информации — госструктурами, БКИ, информационными ресурсами компаний («Контур-Фокус», «СПАРК», «Интегрум» и др.), базами банкротов и др.



В целом, Форум показал, что соединение офлайн- и онлайн-форматов оптимально. Общее количество делегатов Форума с учетом обоих форматов было примерно такое же, как и в доковидном 2019 году.



Участниками и делегатами Форума стали и те, кто предпочел личное общение, посетив гостиницу «Рэдиссон Славянская», и те, кто участвовал со своих рабочих мест в онлайн формате Форума.



На виртуальных стендах в онлайн формате Форума компания «ПрограмБанк» подготовила и провела специализированные выступления по наиболее актуальным темам: МСФО 16, взыскание в условиях кризиса, опыт внедрения финансового мониторинга.

Справочная информация



ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации. Компания работает на этом рынке более 30 лет.

Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



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