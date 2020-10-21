Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ продолжить поддержку регионов с высокой естественной убылью населения и наименьшей бюджетной обеспеченностью. С такими инициативами он выступил на заседании фракции «Единая Россия» с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова.

«Тот шаг, который сделало Министерство финансов РФ, правительство, мы поддержали. И 10 регионов, которые имеют самую низкую бюджетную обеспеченность, были поддержаны финансово. Были подготовлены программы по каждому региону. Это очень важно. И этот подход правильно было бы нам с вами продолжить, проанализировав ситуацию в этих 10 регионах, насколько меры поддержки со стороны правительства РФ, решения Госдумы помогли этим регионам, есть ли необходимость расширить или скорректировать тот список [субъектов РФ], который есть», — сказал Володин.

Председатель нижней палаты также акцентировал внимание министра на важности финансовой поддержки регионов, испытывающих наибольшие демографические проблемы. «Мы видим: из года в год эти регионы демонстрируют неспособность решения этой задачи за счет собственных возможностей. Поэтому было бы правильно правительству, проанализировав ситуацию, предложить Госдуме поддержать финансирование этих регионов целевым образом на решение задач, которые скажутся снижением естественной убыли в этих регионах. Возможно, это вопросы увеличения финансирования здравоохранения в связи с высокой смертностью, оказание помощи многодетным семьям, оказание помощи в выделении жилья для детей-сирот», — призвал он.

Спикер Думы подчеркнул необходимость скоординированной работы Кабмина и парламентариев. «Конечно, мы надеемся, что правительство внесет предложения, а мы со своей стороны отразим их в постановлении Госдумы, которое можно было бы принять при рассмотрении бюджета в первом чтении, а затем во втором чтении, чтобы ключевые вопросы были отражены в этом постановлении и затем взяты на контроль с целью их решения совместно с правительством», — заключил Володин.