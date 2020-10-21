Тинькофф Банк и сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» выпускают лимитированную серию в 10 тыс. кобрендовых дебетовых карт.

«Карта «Тинькофф» — «Бургер Кинг» — это первая фастфуд-карта в России. О ее запуске бренды договорились в ходе шуточной перепалки в социальной сети Twitter», — рассказали в Тинькофф Банке.

Держатели карт смогут в течение года получать прогрессивный денежный кешбэк за каждую покупку в заведениях сети. За единовременные покупки на сумму до 300 рублей кешбэк составит 5%, до 800 рублей — 10%, от 800 рублей — 15%. По истечении года кешбэк до 30% будет начисляться аналогично дебетовым картам Tinkoff Black. Условия действуют только для новых держателей дебетовых карт «Тинькофф», уточняют в банке.

Держателям карт «Тинькофф» — «Бургер Кинг» будут доступны и другие преимущества карт Tinkoff Black: до 3,5% годовых на остаток по счету, до 15% кешбэка в трех категориях ежемесячно, а также до 30% — по предложениям партнеров, подчеркивают в кредитной организации.



Кроме того, компании разыграют годовой запас еды среди пользователей соцсетей, причем для участия в розыгрыше не обязательно быть клиентом «Тинькофф». Каждый пользователь соцсетей может перейти по ссылке на специальный лендинг , сгенерировать комикс про дружбу и поделиться им на своей страничке. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел 26 ноября 2020 года. Вплоть до объявления победителя страница профиля, на которой размещен репост, должна быть публичной.