Авиакомпании обратились к премьеру с просьбой дополнительно выделить 50 млрд рублей субсидий из-за убытков на фоне пандемии, пишет РБК , ссылаясь на источники. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину. По словам одного из собеседников издания, сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии — около 30 млрд рублей в IV квартале 2020 года и 20 млрд рублей в I квартале 2021 года.

Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки компаний превысят потери аналогичных периодов прошлых лет, отметил топ-менеджер одной из авиакомпаний. По его словам, это может привести к банкротствам.

Также большинство компаний несут убытки из-за отсутствия в их маршрутной сети рейсов в СНГ. По итогам первого полугодия 2020 года российские авиакомпании получили убыток от продаж в размере 121 млрд рублей. С января также прекращает действовать льготная ставка на перелеты через Москву (НДС повысится с 10% до 20%), что грозит перевозчикам дополнительными расходами в 30 млрд рублей ежегодно.

Компаниям до сих пор не удалось получить всей суммы компенсаций в рамках майского постановления, которое предполагает выделение 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Последние транши, которые получили авиакомпании в рамках этого постановления, были за июнь 2020 года, рассказал источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Это связано с тем, что летом пассажиропоток российских авиакомпаний начал восстанавливаться. Росавиация предлагала продлить выплаты компенсаций по майскому постановлению правительства до сентября и увеличить размер компенсаций, но пока не принято решение по этому вопросу.