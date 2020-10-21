Санкции мешают восстановлению рынков и мировой экономики, ярким примером тому стало давление на проект «Северный поток — 2», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в рамках XIII Евразийского экономического форума.

«Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример — давление на проект «Северный поток — 2», включенный в закон об оборонном бюджете США», — отметил он.