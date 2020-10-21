Президент РФ Владимир Путин считает нереалистичной перспективой отказ от углеводородов как источника энергии в ближайшие 50 лет. Об этом он заявил, выступая в четверг на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Я не думаю, что реалистичным, если все хотят быть конкурентоспособными, является отказ от углеводородов в ближайшей перспективе. Ближайшей перспективой я считаю несколько десятилетий — 30, 40, 50 лет в будущем. Это нереалистично просто», — сказал Путин.

Он призвал не политизировать тему цен на нефть, а искать компромиссы. По мнению президента РФ, действовать следует «исходя из интересов мировой экономики, из интересов своих собственных стран и искать компромиссы между сохранением природы и развитием экономики — обеспечением доходов наших граждан, наших семей». «Только в балансе этих интересов и на этом пути нас ждет успех, все остальное будет вести к разрушению», — убежден Путин.

Также он уверен, что на сегодняшний день в договоренностях ОПЕК+ ничего менять не нужно. Российский лидер не исключил, что, если потребуется, могут быть приняты решения или по сохранению действующих ограничений на добычу нефти, или по дальнейшему сокращению добычи.

«Что касается спроса на нефть и работы в рамках ОПЕК+. Мы в контакте со всеми нашими партнерами: и с американцами, и с саудитами. Мы регулярно это делаем на министерском уровне. Вот буквально несколько дней назад я в очередной раз разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии, консультируемся друг с другом, — отметил Путин. — Считаем, что пока ничего менять в наших договоренностях не нужно, мы будем следить за тем, как восстанавливается рынок. Вы сказали, что он «припал», — да, но он восстанавливается, обращаю ваше внимание на это. Он растет».



«Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее. А если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению», — заявил президент РФ. «Но пока, на сегодняшний день мы такой необходимости не видим. Мы договорились со всеми нашими партнерами, что мы будем внимательно за этим следить», — добавил он.