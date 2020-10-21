Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года, сообщил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Это может привести к дальнейшему росту цен на квадратный метр и снижению среднерыночных ипотечных ставок, считают опрошенные Банки.ру эксперты.

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года по поручению президента Владимира Путина. По ней банки выдавали кредиты на жилье в новостройках по ставке не выше 6,5%. Недополученный доход (разницу между 6,5% и ключевой ставкой, увеличенной на 2 процентных пункта) банкам субсидировало государство. Программа была предусмотрена до 1 ноября, и с момента ее старта, по словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, было выдано более 230 тыс. кредитов на 670 млрд рублей. То есть лимит в 900 млрд рублей, предоставленный Минфином, был израсходован больше чем на 70%.

Программа привела к резкому росту спроса на ипотеку и жилье и поддержала застройщиков. Выдачи ипотечных кредитов несколько месяцев подряд ставят исторические рекорды. Так, количество жилищных займов, выданных в сентябре, выросло на 65% год к году . Ажиотажный спрос в свою очередь привел к росту цен на квадратный метр. Тем не менее было решено продлить льготную программу до июля 2021 года. По прогнозам правительства, это позволит улучшить свои жилищные условия суммарно 600 тысячам семей на сумму порядка 1,85 трлн рублей. Осталось оформить решение на законодательном уровне, но с этим, по словам директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, правительство должно успеть до начала ноября.

Что будет со ставками?

Программа льготной ипотеки уже привела к падению ипотечных ставок до исторического минимума. По словам генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, в сентябре с учетом льготной ипотеки средняя ставка составляла чуть более 7%, а без учета программы находилась на уровне 8—8,1%, что также является минимумом для России. По словам Мутко, продление программы льготной ипотеки может привести к дальнейшему снижению средних ставок .

Такого же мнения придерживается управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. «Продление программы льготной ипотеки до июля 2021 года не только сохранит высокий уровень спроса со стороны клиентов, но и спровоцирует избыток предложений со стороны банков, а уже это, в свою очередь, вызовет пересмотр ставок на рынке», — объясняет он. При этом, по словам Спивакова, ожидать снижения ставок стоит в следующем году, пока же на рынке наблюдается достаточно сбалансированный тренд.

Заместитель председателя правления Абсолют Банка, напротив, считает, что ставки по льготной программе снижаться не будут, поскольку банки и так сейчас работают по данной программе на грани себестоимости, что подтверждается недавним коллективным письмом в Минфин с просьбой увеличить размер субсидии. В ВТБ полагают, что основным фактором для снижения ставок по ипотеке является политика ЦБ по ключевой ставке, поэтому дальнейшее изменение ценовых параметров будет зависеть именно от нее.

Как вырастут цены на жилье?

По данным компании «Метриум», за время действия льготной ипотеки средняя цена квадратного метра в массовом сегменте московского рынка новостроек выросла всего на 2,3% из-за снижения в июне и июле. При этом рост за III квартал составил 4,5%, а с начала года — 8,7%. По данным «Инком-Недвижимости», в некоторых проектах цены могли вырасти на 10—15%.

Эксперты отмечают, что в результате продления программы уже не будет такого ажиотажного спроса. «Вполне вероятно, что спрос на новостройки в ближайшие месяцы уменьшится на 5—7%, так как покупатели поймут, что торопиться некуда», — считает заместитель директора департамента новостроек «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков. При этом член совета директоров группы «Родина» Ксения Юрьева полагает, что потенциал спроса при ставке 6—6,5% не исчерпан, поэтому число сделок и дальше будет повышаться, а цены — расти.

Согласно прогнозу управляющего директора компании «Метриум» Надежды Коркки, при стабильных социально-экономических условиях рост цен к июлю 2021 года может составить до 6% с текущего момента, а при неблагоприятной ситуации (экономические, политические и прочие факторы) — 2—3%. По ожиданиям Валерия Кочеткова, стоимость жилья будет повышаться ежеквартально на 2—3%.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru