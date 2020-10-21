Прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам девяти месяцев 2020 года составила 1,2 млрд рублей по РСБУ, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход за отчетный период оказался на уровне 14,4 млрд рублей. Комиссионный доход составил 3,7 млрд рублей.

Активы банка на 1 октября 2020-го достигли 134,4 млрд рублей.

Чистый портфель кредитов физлиц составил 104,1 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных клиентам в январе — сентябре, был равен 57,8 млрд рублей.

Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц за девять месяцев — 93,2 млрд рублей.