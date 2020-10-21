При проведении исследования эксперты проанализировали данные по кредитным организациям, входящим в Топ 51-100 банков России по размеру розничного кредитного портфеля. В качестве критериев учитывались надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность подачи онлайн-заявки.

Потребительский кредит Банка «Кубань Кредит» предоставляется на срок до семи лет. Максимальная сумма определяется платежеспособностью клиента, но не менее 30 000 рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально и зависит от срока и суммы займа, а также от ключевой ставки Банка России.

Подробную информацию об этой и других программах потребительского кредитования можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 55-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).