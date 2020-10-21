Госдума поддержала законопроект о запрете негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для перевода пенсионных накоплений. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента, пояснив, что поправки к закону об НПФ, прошедшие первое чтение, призваны защитить права и интересы граждан.

«Законопроект, внесенный правительством, направлен на защиту прав и законных интересов граждан при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию», — говорится в релизе.

Согласно установленным нормам, раз в пять лет гражданин может поменять организацию, которая управляет его пенсионными накоплениями: например, перевести их из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд или из одного НПФ в другой. При досрочной смене организации доход, накопленный с момента прошлого перехода, теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, отметил в своем содокладе член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов. Однако агенты, которые работают на негосударственные пенсионные фонды, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

«Нельзя не учитывать тот факт, что только 8% россиян на сегодняшний день знают, что такое НПФ, и как‑то финансово грамотно распоряжаются своими средствами», — отметил парламентарий.

Как подчеркнул в своем докладе представляющий правительство РФ статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, досрочные переходы, влекущие для застрахованных лиц финансовые потери, стали основной формой смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. «Так, в 2018 году доля таких заявлений из общего числа подаваемых заявлений о переходе к новому страховщику составила 98%», — привел он пример. Одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе является финансовая заинтересованность агентов, привлекаемых НПФ. При этом имеют место случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений.

Кроме того, законопроектом предусмотрен механизм обязательной проверки Пенсионным фондом России подлинности нотариально удостоверенной доверенности представителя гражданина в случае подачи такого заявления от имени застрахованного лица, следует из релиза ГД. Проверка будет проводиться через единую информационную систему нотариата.



Также предлагается запретить Пенсионному фонду России подачу заявлений от имени гражданина о переходе (досрочном переходе) к другому страховщику без личного участия гражданина.