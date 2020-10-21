У Пенсионного фонда России (ПФР) появились проблемы с переносом вычислительных мощностей в новый центр обработки данных (ЦОД), пишет «Коммерсант» .

Так, закупка ПФР вычислительных ресурсов для работы единой государственной информационной системы «Социальное обеспечение» (ЕГИССО) на 3,2 млрд рублей была остановлена 19 октября по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Судя по документации на сайте госзакупок, ПФР хочет получить под свои нужды на срок с 1 января 2021 года до 30 ноября 2022 года ЦОД с 13,9 тыс. процессорных ядер мощностью 216,3 тыс. Гб RAM и дисковым пространством на 1,8 тыс. Тб. Единственным кандидатом на контракт был «МегаФон», он и мог бы выиграть тендер без снижения цены.

Жалобу в ФАС направило ООО «Законный бизнес». Из нее следует, что компания посчитала необоснованным требование ПФР о том, что предоставляемое серверное оборудование должно быть в реестре отечественной радиоэлектроники, так как это якобы нарушает принцип обеспечения конкуренции.

В ПФР не ответили на запрос «Коммерсанта». В «МегаФоне» от комментариев отказались. Потенциальным конкурентом в борьбе за контракт мог бы стать «Ростелеком» — только он также обладает требующимися ПФР вычислительными мощностями, указывают эксперты. Однако в «Ростелекоме» отрицают интерес в заморозке тендера.