Более 75 тыс. человек сегодня получают накопительную часть пенсии, в следующем году их число вырастет почти до 82 тыс. Об этом в четверг сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает ТАСС.

«Сегодня 75 759 граждан являются получателями накопительной части пенсии. В 2021 году их число составит уже почти 82 тысяч человек», — проинформировала она, представляя законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.



В четверг Госдума приняла документ в первом чтении . С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.