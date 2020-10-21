Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 22 октября рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить на дивиденды 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Дивиденды будут выплачены в следующем размере (объем дивидендов был рассчитан исходя из 20% чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год): по обыкновенным акциям в размере 3 рубля 33 копейки на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 11 копеек на одну привилегированную акцию.

Выплата будет за счет нераспределенной прибыли.

Внеочередное общее собрание акционеров банка пройдет в заочном формате 30 ноября 2020 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 декабря 2020 года.

В банке напоминают, что 27 мая 2020 года в рамках годового общего собрания акционеров, «следуя общемировым тенденциям в банковском секторе и в соответствии с рекомендациями Банка России по принятию мер, направленных на укрепление капитала российских банков в условиях пандемии COVID-19», было принято решение не выплачивать дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям. При этом руководство банка озвучило намерение вернуться к обсуждению вопроса выплаты дивидендов по обыкновенным акциям осенью 2020 года.

«В соответствии с нашими обещаниями, а также принимая во внимание устойчивое финансовое положение банка, в частности высокий уровень достаточности капитала, мы приняли решение выплатить дивиденды по акциям», — говорится в комментарии председателя правления кредитной организации Александра Савельева.