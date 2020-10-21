В Минтруде решили отказаться от разработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» в рамках «регуляторной гильотины», пишут «Известия» . Об этом сообщили в ведомстве. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) законопроект назвали попыткой подменить весь Трудовой кодекс. Федерация подготовила отрицательный отзыв. Если законопроект примут, то это приведет к отмене ряда действующих норм, которые сегодня регулируют соблюдение прав трудящихся и контроль за работодателями, отметили в ФНПР. Также профсоюзы заявили, что новые нормы будут иметь ограниченный срок действия –– не больше шести лет со дня вступления в силу, что ослабит защищенность трудовых прав граждан.

Как сообщили в Минюсте, законопроект находился на рассмотрении в ведомстве и «заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертиз направлено в Минтруд». В Минтруде отметили, законопроект не вносил каких-то серьезных изменений в действующее законодательство, но в итоге было решено отказаться от дальнейшей работы над ним.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что Минтруд просто обязан был учесть критику в адрес документа, а ломать эту ситуацию «через колено» и принимать законопроект было бы неправильно. Трудовой кодекс –– консенсусный документ, продукт совместной работы профсоюзов, работодателей, правительства и парламента, пояснил Нилов. По его словам, сегодня главная задача в том, чтобы сохранить этот баланс, особенно сейчас, в период пандемии.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что любой такой документ сегодня будет негативно сказываться на социальном самочувствии населения. Если россияне узнают, что они потеряют в трудовых правах, то это, безусловно, отрицательно отразится и на рейтинге власти, пояснил эксперт.