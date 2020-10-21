Осужденный за финансовые преступления россиянин экстрадирован из Сербии в Российскую Федерацию, сообщается на сайте МВД.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен Марат Романов», — уведомила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется, фигурант, действуя в составе организованной группы, в период с июня 2012 года по август 2014 года осуществлял банковские операции без специального разрешения. Доход от кассового обслуживания физических и юридических лиц составил не менее 1,5 млрд рублей.

В 2016 году приговором Замоскворецкого районного суда Москвы Марат Романов был признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 700 тыс. рублей.



«Однако от правосудия он скрылся, был объявлен в международный розыск и лишь недавно задержан на территории Сербии. Экстрадиция состоялась», — сообщила Ирина Волк.