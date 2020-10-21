Средние ставки по ипотеке в России находятся на уровне 7,5%, такой результат обеспечила программа льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства.

«Мы <...> должны были только к 2024 году снизить среднюю ставку по стране ниже 8%. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполнили. Уже сейчас средняя ставка по стране — на уровне 7,5%», — сказал он.

Хуснуллин уточнил, что программа льготной ипотеки позволила уже сейчас в этом году выполнить указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.