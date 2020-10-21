Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы все останавливать и применять самоизоляцию. Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли», — сказала Голикова в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» .

Она уточнила, что и в этом случае были бы какие-то ограничения, переход на дистанционные режимы. «Но не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40—45 дней, определенных как нерабочие дни», — подчеркнула вице-премьер.



По ее словам, получив такой опыт, можно реально оценить ситуацию, резервы, которые должны быть, сферы, которые должны быть больше всего готовы для реагирования на такую ситуацию. «Самый главный урок — мы научились находить компромисс между экономикой, ее функционированием и функционированием системы здравоохранения при всех сложностях, которые могут возникнуть», — отметила Голикова.

