Банк России на заседании совета директоров 23 октября вряд ли будет менять ключевую ставку, такое мнение высказал РИА Новости главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

Ключевая ставка ЦБ находится на историческом минимуме — 4,25% годовых.

«Думаю, ЦБ сейчас не поменяет ставку», — сказал Клепач.

Также считают и все опрошенные Банки.ру аналитики . На решение ЦБ могут повлиять рост инфляции, давление на рубль и ожидание волатильности на предстоящих выборах в США.

Напомним, в сентябре ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что пространство для дальнейшего снижения есть, но Банк России будет оценивать целесообразность его использования.