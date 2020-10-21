Как мы и ожидали, амплитуда колебаний глобальных рынков акций вчера была небольшой, и большинство бирж торговалось в рамках весьма узкого диапазона, ожидая решения по новому пакету стимулов в Вашингтоне (хотя мы очень сомневаемся в том, что он будет принят до окончания выборов). Российский рынок акций следовал динамике мировых аналогов и по итогам дня почти не изменился – индекс РТС прибавил 0,4% до 1 145 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,4% до 2 792 пунктов – в лидерах роста были производители стали. Курс рубля укрепился на 0,8% до 76,73 руб./долл. на фоне поддержки экспортеров, которые покупают валюту для уплаты налогов. Цены на нефть снижались (Brent опустилась на -3,3% до 41,73 долл./барр.) после неожиданного роста запасов нефти в США на прошлой неделе.

Динамика российского рынка акций сегодня, вероятно, сохранится сдержанной на фоне снижения мировых рынков: Рынки акций сегодня, вероятно, вынуждены будут признать реальное положение вещей, убедившись в неспособности властей США согласовать новый пакет стимулов до окончания президентских выборов после того как Д. Трамп обвинил демократов в неготовности пойти на компромисс в этом вопросе. Поскольку до начала выборов остается всего две недели, инвесторы, судя по всему, будут проявлять все меньшую склонность к риску. Сегодня ночью официальные представители Совета национальной безопасности США заявили о попытках вмешательства Ирана и России в ход президентских выборов в США – такие сообщения не являются новостью и вполне ожидаемы, однако рынки могут их проигнорировать, учитывая отсутствие каких-либо существенных доказательств этого процесса. Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к недельной статистике США по состоянию рынка труда – аналитики рынка прогнозируют увеличение новых заявок на пособие по безработице на 875 000 в неделю, завершившуюся 17 октября. Сегодня свои операционные и финансовые результаты представят несколько российских компаний. В целом мы ожидаем, что российские инвесторы попрежнему будут избегать риска; устойчивые цены на нефть и курс доллара поддерживают это мнение.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Российский ВВП снизился на 3,3% г/г в сентябре; НЕЙТРАЛЬНО По оценке Минэкономразвития, российский ВВП снизился на 3,3% г/г в сентябре и на 3,8% г/г в 3К20. У нас есть несколько соображений в отношении этих данных: во-первых, масштаб восстановления экономики оказался ниже наших ожиданий – первоначально мы прогнозировали, что быстрый рост розничного кредитования и смещение расходов россиян с путешествий заграницу на внутреннее потребление приведут к снижению ВВП до -3,0% г/г в 3К20. Тем не менее, в реальности оказалось, что снижение оборота розничной торговли начало углубляться после июля и, кроме того, в обрабатывающей промышленности тренд восстановления развернулся в сентябре с роста на снижение. Второй важный вывод из данных, представленных правительством, заключается в том, что чтобы соответствовать официальному прогнозу спада на 3,9% г/г на этот год, снижение ВВП в 4К20 должно составить примерно 5% г/г, то есть оказаться только на 1 п. п. хуже динамики 3К20.

Учитывая риски усиления ограничений в связи со второй волной пандемии COVID-19, этот прогноз нам представляется позитивным и подвержен рискам: в любом случае они связаны не только с официальным введением карантинных мер, но и с потребительской активностью населения, которая, вероятно, будет слабой из-за опасений пандемии. Третий вывод заключается в том, что несмотря на начавшееся ослабление потребительской и производственного активности в последние месяцы, динамика ВВП, судя по всему, следует иному тренду: так, спад ВВП замедлился с 4,4% г/г в июле до 3,3% г/г в сентябре. Это может свидетельствовать об увеличении роли чистого экспорта в динамике ВВП на фоне более сильной динамики ненефтяного экспорта (его объемы за 3К20 не изменились в сравнении с 3К19). Так как китайская экономика не показывает признаков замедления, возрастающая важность внешнего фактора в динамике российского ВВП является позитивной новостью, которая предоставляет возможность нейтрализовать слабость внутренних индикаторов и, возможно, сохранить снижение ВВП в этом году на уровне примерно -4% г/г, что лишь немного ниже нашего прогноза спада на 3% г/г по итогам этого года.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Лента (ВЫШЕ РЫНКА): операционные результаты за 3К20; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Компания Лента (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/ГДР) представила операционные результаты за 3К20. Выручка за 3К20 выросла на 4% г/г на фоне роста LfL-продаж на 3%. Тем не менее, ее рост замедлился в сравнении с 2К20, так как у покупателей появился более широкий выбор магазинов на фоне снятия карантинных мер и жители крупных городов переехали на дачи (то есть в районы, где Лента представлена меньше). В то же время тренд закупок в одном магазине (как это было в 2К20) может вернуться в 4К20, поддержав продажи Ленты. Компания подтвердила свой прогноз роста и рентабельности на 2020 г., таким образом, мы считаем, что риск понижения прогноза не велик. Это, в сочетании с более низкими в сравнении с запланированными капиталовложениями, позитивно для СДП и снижения долговой нагрузки. Учитывая это, мы не исключаем, что вопрос о дивидендных выплатах встанет на повестке в будущем году. В целом мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании, которые отставали от рынка с начала года в сравнении с бумагами Магнита и X5 (+20% против +43-41% в рублях). Помимо ситуации в мире в целом, которая поддерживает сектор ритейлеров на протяжении всего 2020 г., новая долгосрочная стратегия (она будет объявлена в начале 2021 г.) является важным катализатором роста бумаг Ленты.

Совокупная выручка выросла в 3К20 на 4% г/г до 104 млрд руб. Розничная выручка выросла на 4,6% г/г до 102 млрд руб. на фоне роста LfL-продаж до 3%, которые замедлились с 10,1% в 2К20.

В гипермаркетах динамика LfL-трафика оставалась в зоне отрицательных значений, однако улучшилась до - 5,6% г/г в 3К20 против -10,8% г/г в 2К20 на фоне снятия карантинных мер. Это было нейтрализовано ростом LfL-чека на 8,8% г/г (против + 23,2% г/г в 2К).

Супермаркеты продемонстрировали аналогичную динамику: трафик снизился на 5,9% (против -14% в 2К20), что было компенсировано ростом чека на 12,3% г/г (против + 29,8% в 2К20).

Продажи за июль были сильными (+11,2% г/г), продолжив тренд 2К20, однако замедлились в августе и сентябре (до роста на 0,8-0,2% г/г), так как 1) у покупателей появился более широкий выбор магазинов, 2) жители больших городов переехали на дачи в летний период, где магазинов Ленты меньше и 3) у компании истощились запасы некоторых товаров непродовольственного ассортимента (так как они были распроданы в 2К20 и в июле в связи с беспрецедентно высоким спросом). В то же время компания отметила продолжающийся эффект от продаж более дорогостоящих товаров.

Лента открыла два новых гипермаркета и 5 новых супермаркетов в 3К20, увеличив свои торговые площади на 0,8% в сравнении с 2К20.

В 4К20 компания ожидает возвращение тренда 2К20, когда покупатели совершают большую часть покупок товаров повседневного пользования в одном магазине, что зависит от развития ситуации вокруг пандемии COVID-19.

Компания подтвердила свой прогноз роста и рентабельности на 2020 г. (рост торговых площадей примерно на 3%; повышение рентабельности EBITDA в годовом сопоставлении) и понизила свой прогноз капиталовложений до 3% от совокупной выручки (против прежних 4%). Как ожидает Лента, СДП по итогам 2020 г. будет положительным, что соответствует и нашим ожиданиям.

Итоги телефонной конференции:

Новая стратегия будет объявлена в начале 2021 г.; в ближайшее время компания сообщит дату проведения Дня инвестора;

По мнению менеджмента, улучшение рентабельности, наблюдаемое в 1П20 (10,2%, +2,1 п. п. г/г), в 3К20 продолжилось; ее улучшение, тем не менее, было меньшим в сравнении с 1П20;

Уровень промоактивности в 3К20 не изменился г/г; компания планирует повысить их эффективность;

Компания подтвердила свои планы по рассмотрению вопроса дивидендных выплат в 2021 г., после публикации результатов 2020 г.

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА) расширяет свое присутствие в северо-западном регионе; НЕЙТРАЛЬНО Компания Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $15/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 616 руб./обыкновенную акцию) объявила о заключении соглашения на получение долгосрочных (на 7-10 лет) прав аренды 77 торговых объектов, ранее занимаемых магазинами ТД Интерторг под брендами “Семья” и Spar. Совокупная торговая площадь объектов превышает 31 тыс. кв м. Большинство магазинов (75) находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, один – в Великом Новгороде и один – в Карелии. Магнит уже открыл 61 магазин формата “у дома” и 15 магазинов Магнит-Косметик на этих площадях и планирует открыть еще один магазин “у дома” и один супермаркет в ближайшее время. Цена сделки н е разглашается. В целом сделка соответствует стратегии расширения Магнита и трендам консолидации рынка ритейла. Вклад новых торговых площадей в торговые площади Магнита в этом регионе составляет 4% и соответствует примерно 15% от новых площадей, запланированных на 2020 г., по нашей оценке. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Mail.ru Group: прогноз финансовых результатов за 3К20: сильная динамика выручки, но давление на EBITDA в результате развития новых проектов Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) в понедельник, 26 октября, представит финансовые результаты за 3К20. Мы ожидаем, что компания представит сильную выручку, учитывая восстановление рекламного рынка и все еще сильную динамику игрового сегмента, хотя ее рост и замедлился в сравнении с 2К20. В то же время продолжающиеся инвестиции в развитие новых проектов в сегменте C&S, вероятно, окажут давление на рентабельность. В ходе телефонной конференции мы ожидаем, что инвесторы сосредоточатся на 1) текущих трендах на рынке онлайн рекламы, 2) прогнозах выручки и рентабельности сегмента игр на 4К20-2021, 3) обновленной информации о неконсолидированных СП компании.

Прогноз результатов по группе. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К20 выросла на 17,2% г/г до 25,1 млрд руб.; при этом сегмент игр оставался главным драйвером роста выручки второй квартал подряд. Мы считаем, что инвестиции компании в развитие новых проектов в сегменте C&S, вероятно, окажут давление на рентабельность, что приведет к снижению рентабельности EBITDA на уровне группы на 8,2 п. п. г/г до 25,5%. По нашей оценке, чистая прибыль за 3К20 составит 2,4 млрд руб., что на 38% ниже г/г.

Онлайн реклама и C&S. Мы ожидаем, что рост выручки от онлайн рекламы MRG составит 5,5% г/г (из которых 0,5 п. п. будет приходиться на рекламу в игровом сегменте компании), тогда как выручка сегмента C&S вырастет на 3% г/г. Рост выручки в сегменте Community IVAS, вероятно, замедлится до уровня ниже 10% г/г с высоких уровней периода карантина в 2К20 (17% г/г). Рентабельность сегмента C&S за 3К20, вероятно, будет отражать продолжающиеся интенсивные инвестиции в развитие новых проектов и обновления функциональности (видео клипы, групповые видеозвонки на платформе ВК, и тд), таким образом, рентабельность EBITDA может снизиться на квартальной основе.

Темпы роста сегмента Игр могут замедлиться по сравнению с пиком в 2К20, однако мы ожидаем позитивный эффект от покупки Deus Craft, вклад которой в выручку компании, по нашей оценке, составит $5 млн за квартал. Согласно нашему прогнозу, выручка сегмента MMO игр вырастет на 31% г/г до 9,1 млрд руб. а EBITDA до 1,4 млрд руб.

В других сегментах мы ожидаем нормализации выручки проектов “Юла” (+29% г/г, +28% к/к), EdTech и Облако (снижение на 15-25% к/к) после ее аномальных уровней 2К20.

Информация о телефонной конференции. В тот же день компания провеет телефонную конференцию в 13.00 по лондонскому времени / 15.00 мск / 8.00 по времени Нью-Йорка. Номера для участия мы приводим ниже: +74952499849 (для звонков из России); +44 (0) 2071 928000 (для звонков из Великобритании); +16315107495 (для звонков из США). Пароль: 9960607.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

НЛМК: финансовые результаты за 3К20 по МСФО: EBITDA ниже консенсус-прогноза рынка из-за инцидента на Стойленском ГОКе; дивидендная доходность за квартал – 4% Компания НЛМК (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $25,1/ГДРGDR) вчера представила финансовые результаты за 3К20 по МСФО. EBITDA оказалась на 4% ниже прогноза рынка и на 1% ниже наших ожиданий. 3К20 EBITDA составила $579 млн (-1% к/к). Как сообщает компания, отрицательная динамика EBITDA в 3К20 была, главным образом, обусловлена производственными потерями в период ремонтных работ на конвейерной галерее на Стойленском ГОКе после аварии в сентябре. Рост цен на сталь и ослабление курса рубля к доллару отчасти нейтрализовали последствия аварии. Без учета аварии на СГОКе 3К20 EBITDA составила бы $639 млн, что подразумевало бы рост 10% к/к. СДП за 3К20 превысил наш прогноз и составил $239 млн. НЛМК значительно увеличил капиталовложения в 3К20 в связи с крупным капитальным ремонтом доменного и сталеплавильного производства на основной производственной площадке в Липецке. Компания подтвердила свой производственный прогноз на 2020 г. на уровне 12,2-12,3 млн тонн стали после завершения крупных капитальных ремонтов первых переделов. Производство стали в 2021 г., как ожидается, составит 14,2 млн тонн, что на 15% выше г/г. НЛМК поделилась позитивными ожиданиями в части восстановления спроса на сталь в России и в мире. По заявлению компании, потребление стальной продукции в России выросло на 15-20% к/к. Спрос на арматуру вырос на 30% к/к в России. Средняя загрузка мощностей в секторе по миру достигла более 80%, что соответствует докризисным уровням. Отметим, что финансовая позиция компании остается сильной – отношение чистого долга к EBITDA составило 0,87x на конец квартала. НЛМК рекомендовала направить на дивиденды за 3К20 $500 млн, что включает единовременную выплату дивидендов в размере $250 млн с целью компенсировать снижение дивидендов за 4К19 после решения акционеров в апреле 2020 г. Дивиденд на акцию за 3К20, таким образом, составит 6,43/акцию, что предусматривает привлекательную дивидендную доходность на уровне 4%. Дата закрытия реестра назначена на 29 декабря. На звонке с аналитиками НЛМК сообщила, что доплата за 4К19 не уменьшает базу расчёта дивидендов за 2020. Мы ожидаем, что рекомендация дивидендных выплат компенсирует снижение EBITDA из-за инцидента на Стойленском ГОКе и оцениваем результаты за 3К20 НЕЙТРАЛЬНЫМИ или НЕГАТИВНЫМИ в моменте, но подтверждаем наш позитивный долгосрочный взгляд на НЛМК.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)