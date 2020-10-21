Несмотря на экономические потрясения 2020 года, благосостояние домохозяйств во всем мире остается стабильным. К такому выводу пришел исследовательский институт Credit Suisse в очередном ежегодном исследовании Global Wealth Report.

Эксперты отмечают исключительность прошлого года с точки зрения повышения благосостояния: общее мировое богатство выросло на 36,3 трлн долларов. Однако начало пандемии привело к падению благосостояния домохозяйств на 17,5 трлн за три месяца с января по март. С марта начался отскок фондовых рынков, а цены на жилье выросли. Оценки за II квартал 2020 года показывают, что общий уровень благосостояния домохозяйств стал несколько выше по сравнению с концом прошлого года (на 1 трлн долларов, или 0,25%), в то время как уровень благосостояния в расчете на взрослого человека незначительно снизился (на 0,4%) за счет опережающего роста численности взрослого населения. По сравнению с ожиданиями, высказывавшимися до вспышки COVID-19, общемировое благосостояние сократилось на 7,2 трлн долларов.

Согласно оценкам, представленным в обзоре, без пандемии мировое благосостояние в расчете на одного взрослого человека возросло бы с 77,3 тыс. долларов в начале 2020 года до 78,4 тыс. к концу июня. Вместо этого пандемия привела к снижению среднего уровня благосостояния до 76,9 тыс. долларов. Аналитики подчеркивают, что благодаря росту объема благосостояния в расчете на одного взрослого на 8,5% по итогам 2019 года мир оказался лучше подготовлен к издержкам, вызванным COVID-19 в 2020 году.

Из мировых регионов наиболее сильно пострадала Латинская Америка, где девальвация валют усилила спад ВВП, что привело к сокращению совокупного благосостояния в долларовом эквиваленте на 12,8%. Пандемия свела на нет ожидаемый рост в Северной Америке и привела к потерям во всех других регионах, за исключением Китая и Индии. Среди основных глобальных экономик уровень благосостояния Великобритании снизился сильнее, чем у остальных.

В России в первом полугодии 2020 года объем благосостояния на взрослого человека упал на 10,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в Бразилии (24,4%), а рост — на Филиппинах (около 7%).

«Среди стран G7, а также России, Индии и Китая именно в РФ в 2019 году был зафиксирован наибольший рост курса доллара США (11,7%), при этом в первой половине 2020 года рубль упал относительно доллара на 13%. Однако, несмотря на этот факт, Россия оказалась в тройке лидеров по росту капитализации рынка акций (около 25%), сравнявшись в этом показателе с Францией и уступив только Китаю. Также Россия заняла четвертое место по росту стоимости жилья среди указанных стран», — говорится в обзоре.

Аналитики указывают, что вследствие пандемии наибольшее падение ВВП по итогам 2020 года ожидается в Венесуэле (30,3%), Испании (12,6%), Аргентине (11,1%), Исландии и Италии (по 10,8%). В России ожидается падение на 6,1%. Также предполагается, что дефицит бюджета в РФ будет одним из самых низких в мире (4,3%).

Состояние российских миллиардеров из списка Forbes (на 18 марта их было 43) за месяц с 19 февраля по 18 марта сократилось на 33%; больше потеряли только миллиардеры Италии (40,1%), Франции (38,4%), а также Швеции (35,1%). При этом к 30 июня была отыграна только часть этого падения: так, состояние российских миллиардеров составляло 79,2% от показателя на 19 февраля.

В 2019 году Россия занимала девятое место по количеству граждан, чье состояние превышало 50 млн долларов (3 030 человек). Среди десяти ключевых стран в России самая высокая доля общего благосостояния сосредоточена в руках 1% самого богатого населения: ожидается, что к концу 2020 года этот показатель составит примерно 57%, тогда как в среднем по миру он составляет около 44%.

В числе прочего в обзоре Credit Suisse говорится, что в мире в целом женщины пострадали из-за ситуации с коронавирусом в экономическом плане несоразмерно больше, в том числе из-за их высокой представленности на предприятиях общественного питания, персонального обслуживания и розничной торговли, в гостиничном бизнесе, то есть в отраслях, которые понесли значительный урон в связи с пандемией.



«До сих пор воздействие пандемии на благосостояние домохозяйств оставалось минимальным. Однако временное снижение темпов экономического роста в сочетании со сдвигами в корпоративном и потребительском поведении может привести к потере объема производства, дублированию мощностей и секторальным изменениям, которые могут на некоторое время затруднить накопление богатства домохозяйств. Эти потрясения в глобальной экономике дают нам основания полагать, что рост благосостояния будет в лучшем случае постепенно восстанавливаться после пандемии на протяжении всего 2021 года. Ситуация внутри стран быстро меняется, и есть надежда на то, что произойдет еще много сюрпризов. Среди крупнейших экономик Китай, скорее всего, будет явным победителем», — отметила директор по инвестициям в сфере устойчивого развития, исследований и инвестиционных решений подразделения International Wealth Management и глобальный руководитель по экономике и исследованиям Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.