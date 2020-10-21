Компания BSS запустила чат-бот для Триколора — мультиплатформенного оператора, который является лидером рынка цифрового ТВ в России по количеству пользователей. Его клиентская база насчитывает 12,230 млн домохозяйств.

Обслуживание такого большого количества пользователей устанавливает особенно жесткие требования к качеству работы Службы поддержки, консультирующей клиентов в режиме 24/7 по любым каналам связи: по телефону, на сайте, в соцсетях и в популярных мессенджерах.

Чтобы клиенты могли быстро и удобно получать информацию о сервисах Триколора и решать технические вопросы, оператор принял решение автоматизировать обработку типовых обращений с помощью виртуального ассистента, реализованного с помощью платформы обработки естественной речи Digital2Speech от компании BSS. Это современное техническое решение позволяет распознавать смысл обращений в режиме естественного диалога, уточнять дополнительную информацию и давать пользователю консультацию по его вопросу.

Разработку, внедрение, настройку и обучение чат-бота провели специалисты BSS при поддержке коллег из Триколора. Робот-консультант отвечает на большинство типовых обращений без участия оператора. Перед командой стояла задача сделать бота максимально лояльным к вопросам и научить его оперативно решать их. В случае нестандартного запроса клиент перенаправляется на сотрудника Службы поддержки. В довольно сжатые сроки команде удалось решить все поставленные на первом этапе задачи.

«В последнее время наши клиенты все чаще предпочитают общаться с компанией через мультимедийные ресурсы, поэтому в качестве первого шага автоматизации было выбрано именно это направление. Уже сейчас чат-бот помогает существенно снизить нагрузку на операторов нашей Службы поддержки. Пользователи сразу получают консультацию практически по всем типовым вопросам в диалоге с чат-ботом», — прокомментировала Екатерина Павлова, директор департамента сервисного обслуживания клиентов Триколора.

В ближайших планах — перевести до 40 % всех типовых обращений на обработку роботом и в дальнейшем развить его компетенции до уровня продвинутого оператора, способного поддерживать живой голосовой диалог с клиентом по любым вопросам бренда.