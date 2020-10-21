ЦБ уже включил в реестр более 170 игроков, а теперь намерен разобраться, чем занимаются новые поднадзорные.
Банк России получил полномочия надзора за операторами услуг информационного обмена (ОУИО — игроки, которые обеспечивают техническое взаимодействие между банками и конечным получателем платежа). К ним относятся агрегаторы платежей (например, «Робокасса»), процессинговые центры (например, «Картстандарт»), платежные шлюзы (один из них — «Хронопэй Восток»).
ЦБ уже включил в реестр более 170 игроков, а теперь, по информации «Коммерсанта», намерен разобраться, чем занимаются новые поднадзорные.
Так, регулятор направил ОУИО письма за подписью директора департамента Национальной платежной системы Аллы Бакиной. В нем регулятор, сославшись на нововведения, попросил заполнить анкету. ЦБ хочет получить данные о том, на основании чего ОУИО работает (лицензия или подобное), есть ли иностранные бенефициары и кто они, какой оборот ОУИО, есть ли возможность немедленно прекращать операции у торгово-сервисного предприятия (ТСП) и сколько дней надо на приостановку работы с ТСП, сколько раз кого-либо отключали в течение года и по каким обстоятельствам, а также данные о количестве субагентов — операторов по переводу денежных средств. Ответы необходимо предоставить до 29 октября, отмечается в письме Центробанка.
В Банке России указали, что наблюдение за процессами в Национальной платежной системе — одна из его функций.
По мнению экспертов, внимание регулятора к новым поднадзорным понятно. Председатель совета директоров платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов заявил, что это особенно актуально, ведь риски, присущие технологическим компаниям, радикально отличаются от классических банковских финансовых рисков.
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