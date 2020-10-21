Эксперты учитывали различные параметры, включая надежность банка, размер процентной ставки и ежемесячного платежа по кредиту. Всего в исследовании участвовало 50 финансовых организаций.

В Банке ЗЕНИТ клиентам доступна программа по рефинансированию ипотеки по ставке от 7,99 % годовых. Сумма кредита до 25 млн рублей для Москвы и области и до 15 млн рублей для остальных регионов. Максимальный срок — 25 лет. Для оплаты можно использовать материнский капитал.

Для участников Накопительно-ипотечной системы не менее 3 лет действует программа «Военная ипотека — Рефинансирование» по ставке от 7,99 % годовых на сумму до 4,1 млн рублей. Для семей военных, у которых с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок, ставка по рефинансированию кредитов на покупку первичного жилья составляет от 4,9 % годовых. Максимальный размер кредита — 8,66 млн рублей.