Банк России подготовил новые ограничения для инвестирования средств, находящихся в управлении негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишут «Ведомости». Таким образом регулятор хочет дополнительно защитить будущие пенсии россиян.

В частности, новыми правилами предусмотрено, что вложения в вечные облигации какого-либо эмитента с 2021 года будут учитываться при расчете одного лимита инвестирования вместе с акциями этого эмитента.

Для бумаг без срока погашения нужно будет использовать рейтинг не эмитента, а выпуска или поручителя. Согласно новым правилам, выделяется пятипроцентный лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким рейтингом. «Эти бумаги будут исключены из десятипроцентного лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно — к 1 января 2025 года — будет снижен до 7%», — отметили в ЦБ.

При этом вступление в силу отдельных требований к пенсионным фондам ЦБ откладывает на более поздние сроки, «чтобы уменьшить последствия пандемии и избежать распродаж активов по сниженным ценам». Например, сокращение лимитов концентрации вложений в активы одного эмитента переносится на 1 июля 2021 года, а распространение лимита на активы с дополнительным уровнем риска, приобретенные до введения новых правил, — на начало 2024-го.

